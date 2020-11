Woerdenaar die man uit Wijchen doodreed blijft vastzitten

De 18-jarige inwoner van Woerden die ervan wordt verdacht dat hij dinsdagavond een inwoner van het Gelderse Wijchen heeft doodgereden, blijft in elk geval nog veertien dagen vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter in Arnhem vrijdag besloten.

De Woerdenaar bracht dinsdagavond pakjes rond in een bestelbus. De man uit Wijchen zou hem volgens getuigen hebben aangesproken op zijn rijgedrag in een woonwijk.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Vaststaat dat de Woerdenaar de 42-jarige Wijchenaar heeft aangereden en dat hij er daarna vandoor ging. Nadat de politie met diverse burgernetmeldingen had opgeroepen om uit te kijken naar de bestelbus, zag een motoragent de man rijden in Beuningen, vlakbij Wijchen. Na een korte achtervolging werd de man gearresteerd.