Woerden stuurt enquête naar overledenen

De gemeente Woerden heeft 142 overleden personen gevraagd mee te werken aan een klantervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wmo.

De overledenen kregen hierover op hun (voormalige) woonadres een brief van de gemeente. Die heeft intussen haar excuses aangeboden. De brief werd gestuurd aan inwoners die eerder gebruikmaakten van een Wmo-voorziening. In Woerden werd de brief bij 89 adressen bezorgd, in Oudewater –dat ambtelijk samenwerkt met Woerden– op 53 plaatsen.

Volgens voorlichter Dupont maakte de gemeente gebruik van namen en adressen die nog in haar bestand stonden. „In veel gevallen werd de brief opengemaakt door nabestaanden die net een heftige periode achter de rug hebben.” Zo’n 25 tot 30 inwoners zochten contact met de gemeente. „Ze waren verontwaardigd, boos, emotioneel. Daar hebben wij alle begrip voor.”

In een persbericht dat gisteren verscheen, spreekt de gemeente van een „pijnlijke vergissing die de organisatie zeer betreurt.” Alle nabestaanden ontvangen een persoonlijke brief waarin de gemeente excuses maakt voor de gang van zaken.