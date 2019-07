Woerden gaat weer voor gezellige Harleydag

Vorig jaar mocht-ie niet doorgaan, maar zaterdag viert Woerden weer de traditionele Harleydag. De gemeente wilde in 2018 geen vergunning afgeven vanwege de toen onrustige situatie tussen verschillende motorclubs in de Zuid-Hollandse plaats.

Dit jaar is er, zo zegt een gemeentewoordvoerster, uitvoerig gesproken met de organisatie en zijn de voorwaarden in de vergunning aangescherpt, vooral over zaken als beveiliging. „Bovendien is de situatie wat veranderd, want die onrust is er niet meer. Vorig jaar stond het onderwerp motorclubs ook wat meer op scherp dan nu.”

De Harleydag is in Woerden doorgaans een gezellig familiegebeuren, aldus de organisatie, met hapjes, drankjes en muziek. „Het is een dag voor iedereen van 0 tot 100 jaar, en als je ouder bent, ben je ook nog welkom”, zegt een woordvoerder. Er wordt gerekend op circa vierduizend bezoekers. De motorrijders mogen overigens geen uiterlijke kenmerken (zoals emblemen) van hun club dragen.

In veel gemeenten werden de afgelopen jaren motorevenementen afgelast, zoals in Haarlem, Valkenswaard en Uitgeest, meestal uit vrees voor confrontaties tussen rivaliserende motorclubs.