Woerden blijft in verzet tegen gaswinning

Concrete plannen om tot gaswinning over te gaan, zijn er nog niet. Toch is Woerden bij voorbaat fel tegen mogelijke gasboringen in het Papekopveld onder de wijk Molenvliet aan de zuidwestkant van Woerden. De Provinciale Staten van Zuid-Holland steunden woensdag een motie tegen de gaswinning. „Laat Woerden niet zakken.”

Ruim twee jaar geleden stond Woerden in vuur en vlam. College, raad en inwoners vochten zij aan zij om de vergunningen voor het boren naar olie en gas te laten intrekken. Aanleiding waren de plannen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy om vanaf 2017 olie en gas te gaan winnen in het Papekopveld.

Het boorterrein ligt in Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland), zo’n 100 meter over de gemeentegrens van Woerden bij de rijksweg A12. De olie en het gas bevinden zich echter gedeeltelijk op 2 kilometer diepte onder de Woerdense woonwijk Molenvliet. Het gaat om een relatief klein veld met een oppervlakte van ongeveer 63 vierkante kilometer. Het gasveld in Groningen is 900 vierkante kilometer groot.

Vergunning

Vermilion Nederland kreeg jaren geleden een winningsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en een omgevingsvergunning van Bodegraven-Reeuwijk voor het plaatsen van een boorinstallatie. Ook werd in 2009 het winningsplan goedgekeurd.

Maar dat was voordat dui- delijk werd dat bij de gaswin- ning in Groningen onzorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de bewoners.

Toen de onrust in Woerden in april 2015 naar een toppunt steeg, dempte minister Kamp de verontwaardiging door de gaswinningsvergunning ongeldig te verklaren en een nieuw winningsplan te eisen.

Ruim twee jaar later betrekken de inwoners van Woerden opnieuw de barricaden. Nu de gaskraan in Groningen gedeeltelijk is dichtgedraaid, wil Vermilion kleinere gasvelden exploiteren. Tot concrete stappen in Woerden heeft dat nog niet geleid, maar die dreigen wel. Het bedrijf wil nog dit jaar met een nieuw winningsplan komen. Zodra alle vergunningen binnen zijn, wil het bedrijf beginnen met boren.

Gemeentewoordvoerder Gérold Borsboom hekelt het feit dat Vermilion niet met de gemeente praat. „Dat is lastig, want we weten nu niet wat er aan zit te komen. Eventuele initiatieven komen altijd op een onverwacht moment.”

B en W van Woerden zitten dan ook niet stil en proberen volgens de persvoorlichter steun van de provincie en het Rijk te krijgen om de gaswinning tegen te gaan. Zo stuurde burgemeester Molkenboer in mei een brief naar toenmalig informateur Schippers met het verzoek aan eventuele regeringspartijen af te zien van gas- en oliewinning rond Woerden.

Toenemende onrust

Raadslid Bom van de lokale partij Sterk Woerden stelt vast dat de onrust in Woerden toeneemt. „Vorig jaar probeerde Vermilion zonder de juiste vergunning in Heerenveen gas te winnen. In Haastrecht is een proefboring tegengehouden. In Woerden proberen we alle krachten te mobiliseren om het tij ook hier te keren. Ondanks alles blijft Kamp hardnekkig vasthouden aan het bestaande beleid.”

CU/SGP-fractieleider Brouwer is fel tegen gaswinning. „De plaatselijke politiek is eensgezind: wij willen dit niet. Gaswinning kan grote gevolgen hebben. We liggen hier in het veenweidegebied, de bodem zakt toch al. Waarom zou je zulke risico’s lopen? Zet in op duurzame varianten.” Contact met CU-Kamerlid Dik-Faber leidde tot vragen aan minister Kamp die „onbevredigende antwoorden” opleverden.

Inwoners van Molenvliet maken zich intussen grote zorgen. „Iedereen is tegen”, zegt een inwoonster. „We zijn bang voor Groningse toestanden en scheuren in onze huizen. Wat heb je aan die armoede?”

Een paar honderd meter verderop, bij winkelcentrum Molenvliet, is de berichtgeving over de gaswinning het gesprek van de dag. Kamp, de politiek en zeker Vermilion komen er slecht van af. „Een bespottelijk plan. Waar zit hun verstand?” zegt een omstander. Een ander: „Ik ben bang dat alles al geregeld is. Mijn vertrouwen in de politiek is verdwenen.”

Maar de vechtlust blijft: „We gaan er met 50.000 man voor liggen. Eens kijken of ze dan de plannen doorzetten.”

Ook de gemeente is strijdbaar. Kamp geeft weliswaar de belangrijkste vergunningen, maar volgens voorlichter Borsboom kan Vermilion niet zomaar aan de slag. Dat moet in ieder geval een ontsluitingsweg hebben over ons grondgebied. En dan komt het bedrijf toch bij de gemeente uit.”