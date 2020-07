Woensdagochtend besluit of zoekactie bij Ameland verder gaat

De zoekactie naar het vermiste Duitse meisje voor de kust van Ameland is „helaas nog altijd zonder resultaat”. Dat zegt een woordvoerder van de politie dinsdagavond. Hij laat weten dat woensdagochtend gekeken wordt of de zoektocht nog wordt voortgezet.

Reddingsdiensten zijn bij Ameland al dagen langs de kust aan het zoeken. Het meisje raakte zaterdagavond vermist toen ze met haar vader en zus in zee in de problemen was gekomen. De vader en zijn andere dochter konden aan de kant komen, maar zij werd niet meer gezien.

Zondag gaven hulpdiensten de hoop op dat het kind nog levend teruggevonden zou worden. De zoektocht richt zich sindsdien op het vinden van haar lichaam. Bij de zoekactie zijn de afgelopen dagen verschillende organisaties betrokken geweest, waaronder de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), de opsporingsorganisatie SAR, de Kustwacht, politie en brandweer.

Ook kregen de reddingsdiensten hulp van viskotters die op zee zochten. En dinsdag hielp defensie mee met onder andere een onderwaterdrone.