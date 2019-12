Woensdagochtend bekend wat de boeren gaan doen

De protestacties die boeren woensdag willen houden, gaan naar alle waarschijnlijkheid gewoon door. Maar pas die ochtend zal duidelijk zijn wat de acties gaan inhouden. Dan worden de boeren erover geïnformeerd, laat een woordvoerster van koepelorganisatie Landbouw Collectief weten.

Een en ander is ook afhankelijk van de uitspraak door de rechter dinsdag in het kort geding dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft aangespannen. Dat wil voorkomen dat boeren de bevoorrading van supermarkten platleggen. Al verwacht de zegsvrouw niet dat de uitspraak van grote invloed zal zijn op de acties. Vooral omdat nog niet bekend is wat de boeren gaan doen woensdag. Ook over de schaal van de protesten, kon ze geen inschatting van geven.