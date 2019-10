Woensdagavond spoeddebat in Haagse raad

De gemeenteraad van Den Haag komt woensdagavond bijeen voor een spoeddebat over het corruptie-onderzoek naar de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. De vergadering begint om 19.30 uur, liet de gemeente dinsdagavond weten na een vergadering van de fractievoorzitters.

De Mos en Guernaoui zijn tijdelijk teruggetreden. Ze zouden tegen betaling vergunningen hebben geregeld. Hun werkkamers en hun woningen zijn dinsdag doorzocht.

De Mos is wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte en eerste locoburgemeester. Guernaoui is wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen. Ze zijn beiden lid van de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.