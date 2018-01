Woensdag winterse recordwarmte verwacht

De temperaturen schieten de komende dagen omhoog en volgens de weerbureaus kan dat woensdag tot de eerste recordwarme dag van het jaar leiden. Mooi weer wordt het echter niet.

Afgelopen nacht was er op veel plaatsen nog lichte vorst. Maar de komende dagen stroomt zachte subtropische lucht vanaf de Azoren rechtstreeks in een glijbaan naar ons land. Daardoor bereiken de temperaturen in de loop van de week dubbele cijfers, met woensdag 12 of 13 graden en lokaal iets hoger of lager. Weeronline en Weerplaza melden dat het woensdag voor een landelijk dagrecord in De Bilt ten minste 12,2 graden moet worden.

Zoals meestal tijdens zeer zachte dagen in de winter hoeven we geen mooi weer te verwachten. De zachte lucht wordt met een stevige zuidwestenwind aangevoerd, daardoor voelt het zeker niet zo zacht aan. Ook trekt woensdag naar verwachting regen over het land.