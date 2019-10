Woensdag weer vertraging door boerenprotest

Automobilisten moeten woensdag in grote delen van Nederland opnieuw met vertragingen rekening houden door het protest van de boeren. De boeren willen actie gaan voeren op het Binnenhof in Den Haag en in de buurt van het RIVM in Bilthoven.

De ANWB verwacht dat trekkers al vroeg de weg op gaan, waardoor net als bij het vorige protest verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Vooral op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Maar ook op andere wegen en snelwegen kan het verkeer er last van hebben.

Vorige week liep het verkeer ook op veel plekken vast. Er ontstond een recordfile van ruim 1000 kilometer.