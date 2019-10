Woensdag weer boerenprotest; Binnenhof verboden terrein

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht op woensdagochtend zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door tractoren die richting De Bilt rijden, waar het RIVM is gevestigd.

Naar verwachting gaan er morgen honderden, mogelijk duizenden, trekkers de weg op. De boeren rijden ’s ochtends eerst naar De Bilt, daarna gaan ze naar Den Haag. Weggebruikers krijgen het advies goed voorbereid op weg te gaan en de verkeersinformatie vooraf te checken. „Vanuit veiligheidsoogpunt vraagt Rijkswaterstaat weggebruikers alert te zijn op het grote snelheidsverschil tussen de verschillende voertuigen en de rijstijl daarop aan te passen”.

Minister: boeren niet welkom op Binnenhof

Defensie

Defensie gaat de gemeente Den Haag woensdag helpen met het afzetten van wegen. De gemeente laat weten dat tractoren niet het (winkel-)gebied rond het Binnenhof in mogen en wil daarom straten afzetten. „De politie beschikt zelf niet over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met Defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting”, aldus een verklaring van de gemeente.

Defensie heeft het verzoek ingewilligd en plaatst „op cruciale punten zware verplaatsbare voertuigen”.

"Dan hebben ze ook eens wat te doen", grapt Daniëlle Hekman namens de boeren. Ze benadrukt dat FDF heeft afgesproken met de politie om de betoging op de Koekamp te houden, het veld naast het Centraal Station. "We raden ook met klem af om toch naar het Binnenhof te gaan. Dat zou ten koste gaan van ons programma. Als het uit de hand gaat lopen, stoppen we meteen."

Hekman verwacht dat ongeveer net zo veel boeren naar Den Haag zullen rijden als bij de vorige demonstratie op 1 oktober. Toen stond het hele Malieveld, dat veel groter is dan de Koekamp, vol trekkers. "We hebben aangegeven dat we weer met veel komen. Ik voel daarover weinig paniek bij de politie", zegt Hekman. Ook op wegen rond de Koekamp kunnen tractoren worden geparkeerd, vertelt ze. Op het Malieveld staat al een grote tent van Cirque du Soleil.

Hekman heeft met Geert Wilders en Thierry Baudet afgesproken dat ze toespraken komen houden. Premier Mark Rutte en minister van Landbouw Carola Schouten zijn ook uitgenodigd, maar van hen heeft FDF geen reactie ontvangen.

Medewerkers RIVM werken thuis

Boerenontbijt

De boeren demonstreren onder meer tegen de stikstofaanpak van de overheid, waarvan zij de dupe zeggen te zijn. Ze beginnen hun protestdag in Bilthoven om hun scepsis over stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te laten horen. Daarna rijden ze naar Den Haag, waar het programma op de Koekamp in de loop van de middag begint. In de avond maken de boeren er een feestje van. Afgesproken is dat het vanaf 22.00 uur stil is. De volgende ochtend is er nog een boerenontbijt op de Lange Vijverberg. Officieel mogen de boeren niet in de openbare ruimte overnachten. "Mensen moeten zelf voor slaapgelegenheid zorgen", aldus Hekman.

Vorige week liep het verkeer ook op veel plekken vast. Er ontstond een recordfile van ruim 1000 kilometer.