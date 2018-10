Woensdag nationale actiedag Sulawesi

Er komt een nationale actiedag voor het Indonesische eiland Sulawesi, dat een week geleden getroffen werd door een aardbeving en een tsunami.

Aanstaande woensdag besteden verschillende radiozenders en televisieprogramma’s de hele dag aandacht aan de ramp.

Inmiddels is er al meer dan 3,3 miljoen euro opgehaald via Giro555, zo melden de samenwerkende hulporganisaties.

Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur NPO: „De schade die de aardbeving en tsunami op Sulawesi hebben veroorzaakt is enorm en deze ramp verdient alle aandacht. Noodhulp is hard nodig en daarom zullen alle NPO-radiozenders en televisienetten woensdag verslag doen van de actie van Giro 555. Hiermee kunnen we ons publiek informeren en hopelijk motiveren om geld over te maken op Giro 555.”

MAF

De zendings- en hulpverleningsorganisatie MAF liet vrijdag weten een eigen inzamelingsactie te starten. MAF is inmiddels al actief in het gebied met personeel en vliegtuigen. Het eerste vliegtuig van MAF is afgelopen dinsdag aangekomen in het rampgebied zelf. Er wordt samengewerkt met andere organisaties zoals Ethnos360 Aviation, Helivida en ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance. MAF gaat luchttransporten verzorgen en helpen bij het opzetten en herstellen van communicatiemiddelen.

Een MAF-piloot die afgelopen dagen over het getroffen gebied vloog was onder de indruk: „Er zijn gebieden bij waar door de aardbeving de grond is gaan schuiven alsof het water was. We kwamen uiteindelijk bij een dorpje van 5000 mensen dat door de verwoesting van de wegen totaal onbereikbaar is geworden. Ze moeten nu vier dagen lopen om de buitenwereld te bereiken. Dus we hebben een kans te doen waar we goed in zijn: onbereikbare gemeenschappen bereiken.”

Psalm 130

In veel Nederlandse kerken zal zondag in de ochtenddienst psalm 130 worden gezongen, na een oproep vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. De oproep is ook verspreid onder Perki-gemeenten in Nederland (Persatuan Kristen Indonesia, een bij de PKN aangesloten christengemeenschap) en onder 33 partnerkerken in Indonesië.