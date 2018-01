Woensdag eerste storm van 2018 op komst

De eerste storm van het nieuwe jaar is in aantocht, melden het KNMI en Weeronline. Woensdag krijgen we aan de kust te maken met een westerstorm met zware tot zeer zware windstoten, aldus de weerdiensten. De windkracht kan oplopen tot 9 Bft en aan de westkust en op de Wadden zelfs 10 Bft.

Het KNMI heeft voor woensdag tussen 03.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds code geel afgegeven. In de tweede helft van de nacht zijn er zware windstoten mogelijk van 75 tot 100 km per uur. Tijdens buien met onweer kunnen zelfs zeer zware windstoten tot 110 km per uur voorkomen. Overdag houdt de storm aan de kust tot in de tweede helft van de middag aan. Pas tegen de avond neemt de wind af.

Weeronline verwacht het hoogtepunt van de storm aan het begin van de middag en voorspelt grote hinder voor het verkeer. Het weerbureau waarschuwt automobilisten om woensdag in de kustgebieden en gebieden rondom het IJsselmeer niet met aanhanger of lege vrachtwagen de weg op te gaan.