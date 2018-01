Woensdag ‘blauwe supermaan’ te zien

Gezien de weersverwachting is de kans groot dat veel mensen in Nederland woensdag de blauwe supermaan kunnen aanschouwen. Bij dit bijzondere verschijnsel is het volle maan en staat het hemellichaam in zijn baan het dichtst bij de aarde.

Volgens Weerplaza is het woensdag zo nu en dan bewolkt, waardoor de blauwe supermaan zeker te zien zal zijn. Van het eind van de middag tot even na middernacht kunnen de liefhebbers er zich aan vergapen. Het is overigens maar een naam, want hij heeft gewoon zijn normale kleur.

Anders is dat in Noord-Amerika, Azië, de Pacific, en Australië. Daar doet de natuur er een schepje bovenop en wordt de maan ook nog eens verduisterd door de schaduw van de aarde. De verduisterde maan krijgt een rode gloed en wordt dan ‘bloedmaan’ genoemd. De Amerikanen spreken zelfs van ‘super blue blood moon’.