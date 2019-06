Woede om wegrottende bunker bij Dordrecht

Vice-voorzitter Arnold Leevenson (31) van Stichting Bunkerbehoud Dordrecht is boos. En dat is zacht uitgedrukt. Want sinds Dordrecht de oprichters ervan uit een door hen gerestaureerde Duitse bunker heeft gezet, ligt de betonnen kolos langzaam weg te rotten.

Het had allemaal zo anders had kunnen zijn, als het aan Leevenson en de andere oprichters van de stichting had gelegen. In 2009 stuit hij samen met vrienden op de bunker. Er liggen tientallen Nederlandse kazematten op en rond het Eiland van Dordrecht, gebouwd om de Moerdijkbruggen te verdedigen. Maar dit is een van de weinige Duitse bunkers.

Leevenson vat het plan op om het goed te bereiken bouwsel in oude glorie te herstellen, en als bunkermuseum te openen. In overleg met de gemeente Dordrecht, volgens hem. „Ze zegde toe een bruikleenovereenkomst te maken, maar dat kwam er telkens niet van.”

Intussen knapten de vrienden de bunker op, aan de hand van oude tekeningen. De bunker was in de loop der jaren nogal uitgewoond. „Maar het originele plafond zat er nog in: een versteviging van spoorstaven op ijzeren platen, tegen betonsplinters bij inslagen.” Ook de wanden waren nog origineel. Die kregen weer een lik verf, en er kwamen binnendeuren en historische apparatuur, zoals een werkende periscoop.

Oorlog om bunkermuseum Dordrecht

Ook de ooit aanwezige nazisymbolen kregen weer een plek. Logisch, vindt Leevenson. „Die horen erbij als je zoiets in oude staat herstelt.” Maar de gemeente dacht er volgens hem anders over. „Opeens moesten we eruit. Een museum paste niet in het bestemmingsplan, stelde de wethouder. Maar tegen mij gaf hij toe dat die hakenkruizen het probleem waren.” De vrienden haalden na lang verzet de bunker gedwongen leeg, startten de Stichting Bunkerbehoud en richtten zich op het herstel van andere bunkers en kazematten. Maar hun eerste liefde bleef in hun vizier.

De Merwestad gaf de bunker in beheer aan de Natuur- en vogelwacht Biesbosch. En dat werd niets, vindt Leevenson. Hij laat wat foto’s zien. Op Facebook. „Hier zie je hoe een vrijwilliger de bunkervloer onder water zet. Om het voor vleermuizen aangenaam te maken. Maar hierdoor rotten originele onderdelen zoals plafonds, wandbekleding, ventilatiekanalen en deurposten compleet weg.” Leevenson trok aan hierop langdurig aan de bel bij de gemeente, met resultaat in 2018: ingenieursbureau Deerns uit Rijkswijk stelde een onderzoeksrapport op. Hieruit bleek dat een laag water inderdaad niet best was voor het gemeentelijke monument. Maar sindsdien is er volgens Leevenson niets veranderd. „Twee weken terug heb ik dat met eigen ogen gezien, doordat de bunker door vandalen was opengebroken. De gemeente doet dus niets met het rapport. Jarenlang hebben we gewerkt om de bunker in oude staat te herstellen, en nu wordt hij achter onze rug afgebroken.”

Voorzitter Rob Haan van de Natuur- en vogelwacht Biesbosch reageert getergd op de aantijgingen van Leevenson. „De bunkergroep stelt al jaren alles in het werk om ons in een kwaad daglicht te zetten. De gemeente heeft deze bunker aan ons in gebruik gegeven als vleermuiswinterverblijfplaats. Daarvoor moet de vochtigheidsgraad geschikt zijn. Nu uit het rapport blijkt dat het ingebrachte vocht niet echt goed voor de bunker is, hebben de gemeente en wij besloten hem als zomerverblijf voor Grootoorvleermuizen te bestemmen. Dan hoeft hij niet meer aan de aanvankelijke vochtigheidsgraad te voldoen. Binnenkort wordt hij dus drooggemaakt. Maar ik vrees dat de bunkergroep daar geen genoegen mee zal nemen. Zij wil de bunker zelf weer in bezit.”

De gemeente Dordrecht liet vrijdag weten pas volgende week met een reactie te kunnen komen.