WNF haalt kwart miljoen op voor hulp Amazone

Bij het Wereldnatuurfonds is tot nu toe 250.000 euro binnengekomen voor noodhulp aan de brandgebieden in de Amazone. De actie begon vorige week donderdag. Een woordvoerder noemt het resultaat „fantastisch, het toont aan hoeveel mensen dit belangrijk vinden”.

De hulp is bestemd voor parkrangers en brandweerlieden in Brazilië en Bolivia en bestaat uit brandweerpakken, helmen, EHBO-kits, en eten en drinken. Ook is er hulp voor mensen die geëvacueerd moeten worden. De inzameling loopt nog even door.

Daarnaast roept het Wereldnatuurfonds mensen op een petitie tegen ontbossing te tekenen, die door Greenpeace is gestart en waar WNF bij is aangehaakt. De organisaties vragen premier Rutte in Europees verband aan te dringen op een wet die wereldwijd bossen beschermt. Daardoor zouden er geen producten uit ontboste gebieden meer op de Europese markt komen.