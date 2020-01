WNF haalt half miljoen op voor hulp aan koala’s

Het Nederlandse Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in twee dagen 500.000 euro aan donaties ontvangen voor noodhulp aan koala’s en andere dieren in het door bosbranden geteisterde Australië. „We zijn onder de indruk van de massale steun”, aldus het WNF woensdag op Twitter. Het geld is bestemd voor de Australische tak van de organisatie. Die zal de donaties onder meer uitgeven aan natuurherstel in verwoeste leefgebieden van koala’s en medische hulp aan gewonde dieren.

Het Nederlandse WNF begon de inzameling op verzoek van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan hulp voor de getroffen dieren. De uitzonderlijk grote bosbranden in het land hebben al zeker 24 mensen het leven gekost. Ook voor wilde dieren betekent de vuurzee „een enorme ramp”, aldus de natuurbeschermingsorganisatie. Die becijfert dat al meer dan een miljard dieren zijn omgekomen door de branden, direct of indirect.

De bosbranden woeden onder meer in een gebied in het zuidoosten van het land dat bekendstaat als de ‘Koala Triangle’. Daar leven tot nog toe de populaties waar het nog relatief goed mee ging. In andere delen van het land gaat het ronduit slecht met de soort. Aan de oostkust wordt volgens het WNF zo’n 500.000 hectare bos per jaar gekapt. De branden zijn nog veel ingrijpender: het getroffen gebied is met 8,4 miljoen hectare twee keer zo groot als Nederland.

Door het vuur blijven ook steeds minder eucalyptusbomen over. Koala’s eten vrijwel alleen bladeren van deze boom. Eucalyptus is normaal gesproken redelijk goed bestand tegen brand, maar door extreme droogte is het watergehalte in de bomen gedaald. Daardoor zijn ze kwetsbaarder. Bovendien zijn de branden vaak zo fel, dat ook de zaden en kiemen eraan kapotgaan, waardoor minder nieuwe eucalyptusbomen groeien.