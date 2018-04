Witwasser bitcoins stelde geen vragen

Voor een schijntje kocht hij bitcoins van zijn vrienden. Hij betaalde ze daar contant voor. Vervolgens verkocht hij het virtuele geld voor de volle mep door. Het verschil mocht hij in eigen zak steken. Maar hoe zijn vrienden aan de bitcoins kwamen, waarom ze die niet zelf wilden verkopen en waarom ze bereid waren om genoegen te nemen met een lagere prijs, nee, dat heeft Martijn W. (36) uit Rotterdam zich eigenlijk nooit afgevraagd.

W., alias De Hollander, legde die verklaring vrijdag af bij de rechter in Dordrecht. Hij wordt onder meer verdacht van het witwassen van het geld dat zijn vriend Youssef A. (29) uit Schiedam zou hebben verdiend met de handel in synthetische drugs. A. maakte in totaal voor miljoenen euro’s aan bitcoins over aan W. Die verkocht ze meteen voor de marktprijs door en zag dat geld binnenstromen op zijn bankrekening.

Daarna ging hij naar pinautomaten, nam het geld op, gaf een groot deel contant aan A. en mocht 5 procent zelf houden. Zo heeft hij waarschijnlijk meer dan 50.000 euro verdiend. Het probleem was dat de banken al alarm hadden geslagen over de grote bedragen die werden opgenomen, en dat de FIOD, de fiscale recherche, A. al schaduwde.

A. wilde wel uitleggen waarom hij genoegen nam met de lage prijs: de bitcoinhandel was destijds financieel riskant, er was nog weinig vertrouwen op de bitcoinmarkt. Maar toen het over de bron van het virtuele geld ging, de vermeende drugshandel, beriep A. zich steeds op zijn zwijgrecht.

Een andere vermeende ‘casher’ is de 31-jarige Audrius G. (31) uit Rotterdam. Justitie wil hem voor meer dan 750.000 euro plukken. Hij wordt ook verdacht van bedreiging van een vermeende handlanger. G. wordt daar dinsdag over aan de tand gevoeld. Dan komt het Openbaar Ministerie ook met de eis tegen W., A., G. en nog twee andere verdachten.

Eind vorig jaar zijn vijf andere verdachten veroordeeld. Zij kregen straffen van drie tot veertien maanden. Een zesde verdachte werd toen vrijgesproken.