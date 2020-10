Witwassende vastgoedhandelaar Muermans hoeft cel toch niet in

De Roermondse vastgoedhandelaar Harry Muermans hoeft toch niet de cel in. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de 74-jarige man donderdag tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 90.000 euro, plus een betaling aan de staat van ruim 1,3 miljoen euro wegens onterecht verkregen voordeel. Dat laatste bedrag verdiende Muermans door witwassen en valsheid in geschrifte, aldus het hof.

De rechtbank in Roermond veroordeelde de handelaar in 2018 tot negen maanden gevangenisstraf. Maar het hof oordeelde dat de redelijke termijn in deze strafzaak fors overschreden is en hield daarmee rekening in de strafmaat. De zaak heeft inmiddels al dertien jaar geduurd.

Muermans regelde als directeur van Universum Vastgoed een overeenkomst tussen het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De directeur van dat pensioenfonds liet zich daarvoor rijkelijk belonen. Het pensioenfonds betaalde omgekeerd de vastgoedhandelaar voor ruim 1,3 miljoen terug in aandelen. Dat geld waste Muermans met behulp van een BV wit, aldus het hof.

De man hield zich in hoger beroep, net zoals eerder bij de rechtbank, vooral bezig met opsommen wat het Openbaar Ministerie in zijn ogen niet goed heeft gedaan. Muermans zei eerder al bij de rechtbank in Roermond het „ridicuul” te vinden terecht te staan voor zaken die zeventien jaar geleden gebeurd zijn. Muermans vroeg om vrijspraak. „Hij gaat daarmee naar het oordeel van het hof voorbij aan zijn eigen rol en heeft geen oog voor de daadwerkelijke slachtoffers in deze zaak, met name het Philips Pensioenfonds en de deelnemers daarvan”, aldus het hof.

Muermans was de laatste verdachte die zich moest verantwoorden in de zogenoemde Klimopaffaire, waarvoor andere betrokkenen al tot celstraffen zijn veroordeeld.