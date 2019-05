‘Witwasmachine’ virtueel geld uit de lucht

Rechercheurs hebben een einde gemaakt aan een witwasmethode voor criminelen. Ze haalden woensdag een zogeheten cryptocurrency mixer uit de lucht, een witwasmachine voor crimineel geld. Zes servers van BestMixer.io zijn in beslag genomen in Nederland en Luxemburg. Er is nog niemand opgepakt.

De fiscale recherche FIOD en het Openbaar Ministerie denken dat BestMixer.io zich schuldig maakte aan het ’‘faciliteren van witwassen’’. Ze weten nog niet hoeveel gebruikers de dienst had. Uit het eerste onderzoek is wel gebleken dat zij vooral uit Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten komen. Waarschijnlijk heeft de witwasmachine in het afgelopen jaar minstens 200 miljoen dollar aan virtueel geld verwerkt. De beheerders kregen een deel als beloning. Zo zouden ze elke maand ongeveer 600.000 dollar winst hebben gemaakt. BestMixer.io handelde in de virtuele munten bitcoin, litecoin en bitcoin cash.

Virtuele munten als de bitcoin zijn populair bij criminelen, omdat ze moeilijk te traceren zijn. Een mixer, ook wel een tumbler genoemd, doet daar nog een stap bovenop. Zo’n dienst ‘knipt’ virtueel geld op in kleinere stukjes. Die worden uit elkaar gehaald, overgeboekt, door elkaar gehusseld en verder verwerkt. Als het geld terug na een aantal tussenstappen en omwegen terug is bij de eigenaar, is de herkomst nauwelijks te achterhalen. Dat maakt het eenvoudiger om het geld te gebruiken. Het gebruik van zo’n mixer is op zich ’‘niet illegaal, maar wel verdacht’’, zegt de FIOD. Het kan namelijk wijzen op criminele activiteiten.