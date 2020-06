Witwasduo koopt vervolging af

Het Openbaar Ministerie is een transactie overeengekomen met twee verdachten van witwassen, bij wie op 15 mei in Amsterdam 471.000 cash is gevonden, in een verborgen ruimte in een auto. De mannen doen afstand van het gevonden kapitaal, de auto, een bestelbus en een paar (crypto)telefoons. De twee betalen daarnaast elk een boete van 20.000 euro.

De verdachten zaten sinds 15 mei vast. Door de transactie en het betalen van de boete zijn zij op vrije voeten gekomen en ziet het OM af van verdere vervolging. Een transactie is in witwaszaken een uitzondering, zegt het OM. Omdat het in dit geval ging om vrij jonge verdachten, die niet eerder met justitie in aanraking kwamen, is er voor gekozen de zaak op deze manier af te doen. Daarbij scheelt deze afhandeling capaciteit bij het OM en de rechtspraak. Het gaat om een hoge transactie.

De politie kreeg de betrokken, mogelijk verdachte auto op de A10 in het vizier. De auto reed in Amsterdam-IJburg een parkeergarage in. In de garage zag de politie dat er vanuit een bestelbus een tas in de auto werd gezet. Bij controle werd de tas in een verborgen ruimte aangetroffen, met daarin stapels bankbiljetten van 50 euro. De mannen werden daarop aangehouden.