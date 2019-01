Wittenburg herdenkt dood 17-jarige Bouchikhi

Nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen staan zaterdag in de Amsterdamse wijk Wittenburg stil bij de gewelddadige dood van de 17-jarige Mohamed Bouchikhi. Het is precies een jaar geleden dat hij om het leven kwam bij de schietpartij in het buurthuis waar hij stage liep.

In de Oosterkerk vindt ’s middags een herdenkingsbijeenkomst plaats, waar ook burgemeester Femke Halsema bij is. Daarna lopen de aanwezigen in een stille tocht naar het gebouw waar het incident plaatsvond. Daar wordt een gedenksteen geplaatst voor Bouchikhi.

De kogelregen waardoor de stagiair per ongeluk werd getroffen, gebeurde voor de ogen van veel kinderen. Vermoedelijk waren de schutters op zoek naar de toen negentienjarige Gianni L. Die raakte gewond bij hetzelfde schietincident, net als een stagiaire van twintig. Gianni L., een bekende van de politie, was eerder ook al doelwit van een schietpartij in dezelfde wijk.

In oktober werd een man uit Zwanenburg aangehouden in zijn cel, waar hij al zat voor een andere zaak, voor betrokkenheid bij de schietpartij. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zit hij niet meer vast voor de Wittenburg-zaak, maar is hij nog wel verdachte.