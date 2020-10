Witte neushoorn geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is voor het eerst in drie jaar weer een witte neushoorn geboren. Het mannetje, dat Ravy is genoemd, is vanaf maandag in het dierenpark te zien.

De kleine neushoorn is het eerste jong van moeder Sofie, die haar kalf zo’n zestien maanden heeft gedragen. Volgens het dierenpark gaat het goed met het pasgeboren jong.

Witte neushoorns, ook wel breedlipneushoorns genoemd, zijn de grootste van alle neushoornsoorten. Het is na de olifant ook het zwaarste landdier ter wereld. Oorspronkelijk kwamen er wel 165 soorten neushoorns voor op aarde, maar daarvan zijn nog maar vijf soorten over. Beekse Bergen heeft zowel witte als zwarte neushoorns.

Neushoorns worden ernstig bedreigd door stropers die op de dieren jagen vanwege de hoorn. Beekse Bergen is Europees coördinator van een fokprogramma met breedlipneushoorns. Het safaripark viert de geboorte van het jong met een collecte voor de neushoornbescherming. In het binnenverblijf van de dieren geeft de Stichting Wildlife voorlichting over neushoorns.