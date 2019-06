Witte linten markeren einde Market Garden

Witte linten vanuit het centrum van Oosterbeek naar de oever van de Rijn markeren in september het einde van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. Het is dan precies 75 jaar geleden dat de bevrijders de brug bij Arnhem niet in handen konden krijgen, waardoor een snel einde aan de Tweede Wereldoorlog mislukte.

Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum, samen de Airborne Region, presenteren woensdag een bomvol herdenkingsprogramma, waarvoor in de voormalige geallieerde landen veel belangstelling is. Of er ook hoge gasten komen, kon de organisatie nog niet zeggen.

De White Ribbon Mile, een wandeling langs de witte linten die in 1944 waren gemaakt van parachutezijde, markeert de vluchtroute van de ruim 2300 geallieerden die het slagveld bij de Arnhemse brug overleefden.