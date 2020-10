Witte Anjer Prijs voor oprichters Veteranen Search Team

De Witte Anjer Prijs van het Nationaal Comité Veteranendag gaat dit jaar naar Dennis en Mariska van der Kraats. Het echtpaar is oprichter en drijvende kracht achter het Veteranen Search Team (VST).

Het VST is in december 2017 opgericht na de zoekactie van het team naar de vermiste Anne Faber. Sindsdien is de vrijwilligersorganisatie uitgegroeid tot een team dat een beroep kan doen op de inzet van ruim 1600 oud-militairen en veteranen. In een kleine drie jaar heeft het VST op verzoek van de politie ruim zestig zoekacties op touw gezet.

De prijs, die is bedoeld om iemand in het zonnetje te zetten die zich inzet voor veteranen, is zaterdag in een speciale online uitzending uitgereikt door juryvoorzitter Angelien Eijsink en Inspecteur Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang.

Dennis van der Kraats zei enorm trots te zijn. „Trots op wat wij in een kleine drie jaar hebben opgebouwd en wat nog jaren meekan. En trots dat de veteranen van het VST aan de burgermaatschappij kunnen laten zien wat zij nog kunnen bijdragen op het moment dat zij de poort uitlopen.”