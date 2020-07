Wisselvallig zomerweer in Noordwest-Europa

In Nederland en andere landen in Noordwest-Europa wil het zomerweer maar niet van de grond komen. Ook dit weekend worden er op veel plaatsen regen- en onweersbuien verwacht. Volgens Weeronline blijft het in de dagen erna wisselvallig.

Vakantiegangers in Nederland of omliggende langen moeten rekening houden met een mix van buien en wolkenvelden. Ondanks de wisselvalligheid is de temperatuur normaal voor deze tijd van het jaar met waarden van 20 tot 25 graden. Delen van Frankrijk, Duitsland en het zuiden van Scandinavië hebben ook te maken met dit wisselvallige weerbeeld. Ook daar kunnen vakantiegangers rekenen op regen- en onweersbuien. Na dit weekend nemen de buien af en kan er meer zon verwacht worden. Helemaal droog blijft het echter niet.

Vakantiegangers op zoek naar het warme weer kunnen echter beter naar het zuiden vertrekken. In landen rond de Middellandse Zee stijgt de temperatuur overdag ruim boven de 30 graden en kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden.