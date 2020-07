Wisselend zomerweer houdt ook in augustus aan

Het wisselende zomerweer houdt naar verwachting ook in augustus aan. Volgens Weeronline zijn er meer droge dagen dan in juli, maar zit wekenlang droog en zonnig weer er niet in.

Warme dagen wisselen zich af met koele dagen met buien, voorspelt het weerbureau. Wel zullen de droge dagen in de meerderheid zijn. De buien die vallen, zijn vooral voor de westelijke en noordwestelijke kustgebieden. Die kunnen door het warme zeewater fors uitpakken. In het binnenland en het zuiden en oosten is het droger maar ook daar zullen een paar regenachtige dagen voorkomen. Gemiddeld over het land valt naar verwachting zo’n 70 millimeter, iets minder dan de gebruikelijke 78 millimeter.

Een groot deel van de tijd liggen de temperaturen tussen 20 en 25 graden, normale waarden voor deze tijd van het jaar. Op een enkele dag kan het kwik stijgen naar 30 graden of meer.