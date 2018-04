Wish Maps toont wens ziek kind in de buurt

Door de vele brandhaarden op de wereld niet meer weten wie je moet helpen? Make-A-Wish Nederland helpt mensen vanaf maandag een handje met een online kaart. Wie daar zijn eigen postcode intikt, ziet hoeveel kinderen in de buurt een wens hebben of welke wensen onlangs zijn vervuld.

Volgens Hanneke Verburg, directeur Make-A-Wish Nederland, helpen mensen graag iemand in hun nabije omgeving. Het nieuwe systeem Wish Maps speelt daarop in en lijkt op Google maps dat restaurants in de buurt laat zien. De aanpak is persoonlijker en dichterbij. „Mensen willen graag iets doen in hun woonplaats. En wij laten zien wie er wordt geholpen. Het zieke kind met een wens kan het nichtje van de buurvrouw zijn of het jongetje dat bij jouw kind in de klas zit”, stelt Verburg.

Make-A-Wish bestaat bijna dertig jaar en helpt de wens van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan. Dit jaar vervult de organisatie de wensen van zeshonderd kinderen die bijvoorbeeld een dag piloot of ridder willen zijn of een ballonvaart willen maken.