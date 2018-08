Wisenten wennen aan recreanten

Wisenten en mensen kunnen goed samengaan, mits de dieren de tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leefgebied. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van ARK Natuurontwikkeling naar de reacties van wisenten op verschillende soorten recreanten, zo meldt Nature Today.

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is een zeldzaam dier. De soort verdween circa 100 jaar geleden uit het wild, maar maakt nu een comeback. Sinds 2007 leven er wisenten in het Kraansvlak bij Zandvoort; in 2016 volgden Maashorst en Veluwe.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een jaar nodig hebben om te wennen en dat bezoekers minimaal vijftig meter afstand moeten houden. Als mensen dat niet doen, dan bestaat de kans dat een wisent een dreigende houding aanneemt of een verdedigende aanval inzet.