„Wintersporters kunnen beter nu terugkeren”

Wintersporters die dit weekend terugkeren van een verblijf in Oostenrijk of het zuiden van Duitsland, kunnen beter nu al vertrekken. Door de grote sneeuwval die in het gebied wordt verwacht is de kans groot dat ze zaterdag anders ernstig oponthoud krijgen, zegt Weeronline.

Zaterdag en zondag wordt in het gebied 70 tot 100 centimeter sneeuw verwacht.

Zaterdag eindigt voor veel Nederlandse wintersporters de kerstvakantie. De zaterdag is in de meeste wintersportgebieden de wisseldag.

De sneeuwval wordt vooral verwacht in Noord-Tirol, Salzburgerland, Neder-Oostenrijk en Steiermarken. In het gebied is de afgelopen dagen al 30 centimeter sneeuw gevallen. Wintersporters in Zwitserland, Frankrijk en het noorden van Italië hebben naar verwachting geen probleem.

Het sneeuwt nu al licht in Oostenrijk. „Zaterdag in de middag neemt dat toe. Hoog in de bergen wordt dan ook de kans op lawines groter en daardoor de kans op oponthoud”, zegt een woordvoerder van Weeronline.

De sneeuwval neemt zondagmiddag pas af. „Dan is het voor de meeste mensen te laat om nog terug te rijden. Bovendien hebben ze dan zaterdagnacht geen onderdak.”