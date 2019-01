Wintersporter komt moeilijk weg

Wintersporters die weer naar huis willen, hebben zondag op verschillende plekken moeite hun wintersportplaats te verlaten. Op de uitvalswegen in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland rijdt het zondagmiddag wel goed door. „Maar zie er maar te komen”, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Het verkeersbeeld in de wintersportgebieden toont zondag volgens de woordvoerder twee gezichten: globaal gaat het een stuk beter dan zaterdag en kan het verkeer goed doorrijden. Maar op de hogerop gelegen wegen zijn er problemen met afgesloten wegen, waardoor mensen hun skidorpen niet uit kunnen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het onder Nederlanders populaire Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm. „Dat is nu onbereikbaar. Dat heeft maar één toegangsweg, en die zit onder een lawine.”

Dat het op de uitvalswegen een stuk beter gaat dan zaterdag, komt doordat er minder verkeer op die wegen is, aldus de woordvoerder. Ook ligt de sneeuwgrens wat hoger. Op de Fernpas, waar het zaterdag nog bar en boos was, gaat het bijvoorbeeld heel goed. „Dat is schoon en houden ze schoon, dus er staat niet veel file.” Bij de grensovergang Kufstein en op de A10 van Villach naar Salzburg staat wel veel file. „Maar dat komt door het aanbod, het is daar gewoon heel erg druk.” Zo moet bij Kufstein rekening worden gehouden met ruim een uur vertraging.

In Duitsland is het verder druk op de A8 van Salzburg naar München. Tussen Siegsdorf en Grabenstätt zijn waarschijnlijk door de sneeuwlast bomen omgevallen. Daardoor is maar één rijstrook open, wat tot ruim een uur file leidt.