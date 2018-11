Winterse week in aantocht

Jas, das en wanten in de aanslag; volgende week wordt het ijskoud. De werkelijke temperatuur zal overdag naar verwachting nog maar net boven het vriespunt uitkomen, maar door een stevige oostenwind zal de gevoelstemperatuur nog veel lager uitkomen.

Dat het kouder wordt, daar zijn alle weermodellen het wel over eens. Of er ook sneeuw komt, dat is een punt van twijfel. Maar het grootste Europese model, het ECMWF, berekent voor woensdag 21 november in ieder geval een klein laagje in grote delen van het land.

Zie onderstaande animatie voor de weersverwachting. Verschuif de tijdlijn onderin om het weer voor volgende week te zien.