Winters welkom in Oostenrijk voor emigrantengezin uit Hendrik-Ido-Ambacht

Ze kregen een extreem winters welkom. Terwijl afgelopen weekend hevige sneeuw Oostenrijk ontwrichtte, arriveerde de familie Van Aalst uit Hendrik-Ido-Ambacht in hun nieuwe vaderland.

Van de buitenwereld afgesneden bergdorpen, afgesloten wegen, lawines. Delen van Oostenrijk zijn ontregeld door de extreme sneeuwval van afgelopen dagen. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen doordat bomen op de elektriciteitsdraden zijn gevallen. Zondag kwamen twee wintersporters bij lawines om.

Ron (51) en Petra (48) van Aalst en hun kinderen Jesse (9) en Benjamin (8) kregen ook wat mee van de ongekende sneeuwval in het Alpenland. De hervormde familie uit Hendrik-Ido-Ambacht arriveerde vrijdag op het vliegveld van het Oostenrijkse Innsbruck. Die dag kregen ze de sleutels van hun woning in Matrei. Naar dat bergdorp verhuizen ze over enkele maanden. Ze beginnen daar een bed-and-breakfast.

De drie uur durende autorit van het vliegveld naar hun nieuwe woonplaats zullen de emigranten niet gauw vergeten. Ze wisten zonder sneeuwkettingen om hun banden in Matrei te komen. „We reden door een witte sprookjeswereld”, vertelt moeder Van Aalst maandagochtend. „Onze kinderen slaakten verraste kreten.” Al was het af en toe afzien tijdens de autorit door het besneeuwde bergland. „Ons zicht werd soms belemmerd door stuifsneeuw.”

Hoewel de hoeveelheid sneeuw in Matrei niet zo extreem is als op andere plaatsen, zit de familie toch min of meer opgesloten in het dorp, dat enkele duizenden inwoners telt. Vanwege lawinegevaar is een nabijgelegen bergpas afgesloten. Onzeker is daarom of hun woensdag geplande terugreis naar Nederland wel doorgaat.

De afgelopen dagen merkte moeder Van Aalst dat de consequenties van natuurgeweld in Oostenrijk groot kunnen zijn. „Als we snel terug naar Nederland willen, is niet altijd zeker of dat ook echt kan.” Toch weerhoudt de overlast de familie er niet van zich binnenkort in Oostenrijk te vestigen. „Wij willen juist in de bergen leven.” En hun twee zoons hadden dit weekend dikke pret. „Ons huis staat vlak bij een berghelling. Ze hebben de afgelopen dagen al heel wat uren op de slee gesleten.”