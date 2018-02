Winterdrukte alarmcentrales moet nog beginnen

Alarmcentrales maken zich op voor een drukke week, nu een groot deel van het land voorjaarsvakantie heeft en duizenden Nederlanders naar de sneeuw vertrekken. Tot nog toe valt het aantal hulpverzoeken van mensen met gebroken ledematen en ander wintersportleed reuze mee, vertelt een woordvoerster van alarmcentrale Allianz Global Assistance.

„Sinds de kerst zijn de sneeuwcondities en het weer goed geweest”, zegt de woordvoerster. „Het is daardoor heel rustig.” Als skipistes er goed bij liggen, scheelt dat een hoop ongelukken. Nu de voorjaarsvakantie voor de regio’s midden en noord beginnen, verwacht Allianz wel meer hulpverzoeken te krijgen. Regio zuid heeft al vakantie gehad.

Ook voor de ANWB moet de echte drukte nog komen. De organisatie heeft steunpunten in Lyon en München extra bemand om vakantiegangers met problemen te helpen.

Dit seizoen zijn er voor het eerst geen gipsvluchten meer. Aanbieder Tyrol Air Ambulance is ermee gestopt. „Wij verwachten daar zeker geen problemen door”, zegt een woordvoerder van de ANWB. Veruit de meeste pechvogels worden al jaren op een andere manier teruggebracht naar Nederland: over de weg per ambulance, met lijnvluchten, treinen of eigen vervoer.