‘Winterbanden overwegend redelijk van kwaliteit’

Goede winterbanden zijn nog altijd zeldzaam. Uit een test van de ANWB blijkt dat de meeste banden niet verder komen dan een score ‘redelijk’. Slechts zes winterbanden krijgen het eindoordeel ‘goed’, en nog eens vier banden scoren ‘matig’ of ‘slecht’.

Het grootste deel (18 van de 28) scoort ‘redelijk’. Deze banden zijn wel veilig, benadrukt de ANWB, maar ze hebben tekortkomingen. Zo kunnen ze meer last hebben van aquaplaning, minder grip in de sneeuw hebben of minder prettige rij-eigenschappen.

De ANWB testte winterbanden van de maten 205/55 R 16 H (middenklasse auto’s, meest verkochte bandenmaat) en 235/55 R 17 V (vooral middenklasse SUV’s).

Volgens de ANWB is een profieldiepte van minimaal 4 millimeter voor winter- en allseasonbanden het veiligst, al ligt de wettelijke minimumdiepte op 1,6 mm. Maar 4 mm is om twee redenen veiliger: tijdens winterse neerslag in Nederland is het wegdek meestal bedekt met slush, ofwel een mengsel van natte sneeuw en water. Om in zo’n dikke laag slush grip te houden heeft de band nu eenmaal veel profieldiepte nodig. De tweede reden is belangrijk voor wintersporters: 4 mm is in Oostenrijk de wettelijke minimale profieldiepte voor winterbanden.