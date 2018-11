Winter Fair in teken 80 jaar Margriet

De Brabanthallen in Den Bosch zijn vanaf vrijdag alvast een week lang in kerstsfeer voor de Margriet Winter Fair. Naar verwachting trekt het evenement 70.000 tot 80.000, veelal vrouwelijke, bezoekers. De Margriet Winter Fair staat dit jaar in het teken van het 80-jarig bestaan van het tijdschrift.

De Margriet Winter Fair is naar eigen zeggen „het grootste winterfeest van Nederland”. Tot en met donderdag staan er driehonderd boetiekjes. De lezeressen genieten bovendien van workshops op het gebied van beauty, creativiteit, mode en koken. Daarnaast zijn er columnisten en schrijvers aanwezig en is er muziek van onder anderen Van Dik Hout, Do, Nick & Simon, Trijntje en Jeroen van den Boom.

De Margriet Winter Fair vindt dit jaar voor de achttiende keer plaats. Jarenlang vormde de Jaarbeurs in Utrecht het decor. In 2017 verhuisde het evenement naar de Brabanthallen. Vorig jaar kwamen daar ruim 71.000 mensen op af.