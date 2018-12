Winter begonnen, de dagen worden langer

Het is vrijdag de kortste dag van het jaar. De zon komt pas om 08.46 uur op en gaat al om 16.30 uur onder. Bovendien begint de astronomische winter. Om 23.23 uur staat de zon op zijn zuidelijkste punt aan de hemel, loodrecht boven de zogeheten Steenbokskeerkring, en dus het verst van ons af. De keerkring is een denkbeeldige lijn die door landen als Chili, Brazilië, Madagaskar en Australië loopt.

Volgens Weeronline begint de winter met herfstweer. Het regent en waait, maar het is wel vrij zacht voor de tijd van het jaar.

Vrijdag is de zonnewende. Vanaf nu komt de zon naar ons toe. De dagen worden langer en de nachten korter. De astronomische winter duurt tot 20 maart. Op die dag, om 22.58 uur Nederlandse tijd, steekt de zon de evenaar over. Dan duren dag en nacht even lang. Op 21 juni om 17.54 uur staat de zon boven de noordelijke Kreeftskeerkring, het begin van onze zomer.

Voor meteorologen is de winter overigens al op 1 december begonnen.