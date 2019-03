Wint juf Daisy de Global Teacher Prize?

Juf Daisy van basisschool De Vuurvogel in Helmond hoort zondag of ze zich ‘beste onderwijzer van de wereld’ mag noemen. De winnaar van de Global Teacher Prize wordt dan bekendgemaakt in Dubai. Daisy Mertens is een van de tien finalisten.

De competitie draait om de beste onderwijzer ter wereld. De organisatie is de Varkey Foundation, die zich wereldwijd inzet voor goed onderwijs.

Mertens en de andere negen finalisten zijn gekozen uit meer dan 10.000 nominaties en inzendingen uit 179 landen van over de hele wereld. De winnaar krijgt een bedrag van 1 miljoen dollar (880.000 euro). Het is de vijfde keer dat de prijs wordt uitgereikt.

In 2016 was Mertens al eens de beste onderwijzer van Nederland in de categorie primair onderwijs.