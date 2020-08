Winsum wint verkiezing allermooiste dorp van Nederland

Winsum is verkozen tot het allermooiste dorp van Nederland. Het Groningse dorp is door een jury als winnaar gekozen van de wedstrijd van de ANWB.

„Een levendig dorp met de voorzieningen van een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, twee kerken, twee molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de bebouwing. Een prachtdorp”, aldus de jury over Winsum. De verschillende historische bouwstijlen in het dorp bevielen de jury goed. Net als de 59 rijksmonumenten in Winsum. Het authentieke dorpsleven sprak de beoordelaars ook aan.

Mooiste dorpen

ANWB-directeur Frits van Bruggen reikt donderdag de prijs uit die bij de verkiezing hoort. Het was de eerste keer dat de ANWB de verkiezing organiseerde.

In de voorronde konden mensen hun stem uitbrengen op het mooiste dorp, waarna de jury uit de top vijf een winnaar zou kiezen. Winsum was volgens de juryleden mooier dan Elsloo, Oisterwijk, Hollum en Urk.