Winnaars Descartes-Huygensprijs bekend

De in Nederland werkzame literatuurwetenschapper Katell Lavéant en de Franse kunstonderzoeker Marine Cotte hebben de Descartes-Huygensprijs gewonnen. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De twee onderzoeksters krijgen de prijs voor hun „excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking”, aldus de KNAV. Beide onderzoekers ontvangen een bedrag van 23.000 euro dat is bestemd voor onderzoek.

Lavéant is universitair hoofddocent Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de late middeleeuwen en de renaissance. „Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs kan zij nu intensiever gaan samenwerken met geschiedkundige Malcolm Walsby (Université Rennes II, Frankrijk) in het onderzoeksproject ‘Sammelband’.”

Cotte is onderzoeker bij het French National Centre of Scientific Research (CNRS). Haar wetenschappelijk onderzoek is volgens KNAV van grote maatschappelijke waarde „omdat het de basis vormt voor het beheer en de bescherming van belangrijk cultureel erfgoed”.