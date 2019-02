Winnaar Zilveren Camera wordt bekendgemaakt

De winnaar van de Canon Zilveren Camera 2018, de prijs voor de beste journalistieke foto van het afgelopen jaar, wordt vrijdag bekendgemaakt. De uitreiking vindt plaats in Gooiland in Hilversum, in het bijzijn van koning Willem-Alexander. De winnende fotograaf krijgt een wisseltrofee en 10.000 euro.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook bekend wie de Prijs voor Storytelling, de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar en de Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie hebben gewonnen. Vorige week was al bekend welke fotografen in de prijzen waren gevallen in de subcategorieën. Zij maken allemaal kans op de Zilveren Camera, die zeventig jaar bestaat.

Na de uitreiking bezoekt de koning als eerste een tentoonstelling in Museum Hilversum, waar ruim tweehonderd nieuwsfoto’s zijn te zien van 55 fotografen.

Vorig jaar won NRC-fotograaf Chris Keulen de Zilveren Camera met de serie Kwetsbare liefde, over een man die thuis zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw.