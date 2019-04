Winnaar FVD niet in Zeeuws college

Forum voor Democratie, de grote winnaar in Zeeland bij de Statenverkiezingen, gaat niet meeregeren in het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten.

Preformateur Ad Schenk zegt in zijn eindadvies van vrijdag dat een college met FVD voor alle partijen te veel bestuurlijke ‘afbreukrisico’s’ met zich meebrengt.

Volgens Schenk zijn bij FVD te veel standpunten over Zeeuwse onderwerpen nog in ontwikkeling. Bovendien, aldus het advies, geeft de partij aan zich te willen laten leiden door tussentijdse referenda onder de Zeeuwen bij het bepalen van politieke standpunten. Deze opstelling zou de vorming van een stabiel nieuw provinciebestuur mét FVD in de weg staan.

Ook signaleert Schenk nu al belangrijke verschillen van inzicht tussen FVD en de beoogde coalitiepartners over het klimaat en de energietransitie.

FVD sleepte bij de Statenverkiezingen in maart vanuit het niets vijf zetels in de wacht.

Schenk stelt voor de huidige coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA voort te zetten. Deze steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten: 20 van de 39 zetels. Maar volgens SGP-lijsttrekker Harry van der Maas hoeft die krappe meerderheid in principe geen probleem te zijn, gezien de brede steun waarop het beleid van de coalitie tot dusver altijd kon rekenen.

De SGP kan zich daarom vinden in het advies van Schenk, zegt Van der Maas. „Wij willen graag weer bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.” We gaan nu de formatiefase in. Dat betekent de mouwen opstropen, om te komen tot een mooi, daadkrachtig coalitieprogramma dat goed is voor Zeeland.”

Na Pasen beginnen de formatiebesprekingen, die onder leiding staan van de grootste partij, het CDA.

Zeeuws FvD-fractievoorzitter Fred Walravens is teleurgesteld. Hij wijst er in een reactie op dat voor vertrouwen een groeiproces nodig is “en dat heeft nu nog niet echt kunnen plaatsvinden”.

Walravens: “Er zijn bij de andere partijen kennelijk zorgen over de stabiliteit, maar wij zijn juist niet zo van de dichtgetimmerde akkoorden. Gesprekken mogen best wat langer duren en uitkomsten mogen best een beetje onvoorspelbaar zijn. Dat hoort juist bij een partij als de onze, die een grotere betrokkenheid van de kiezer bij de politiek centraal stelt.”