Winkeltijden op zondag in Veenendaal ongewijzigd

De winkelopeningstijden op zondag blijven in Veenendaal zoals ze eind 2017 zijn vastgesteld. Met 17 tegen 15 stemmen verwierp de gemeenteraad dinsdagavond een initiatiefvoorstel om ze met een uur naar voren te verschuiven.

De fractie van Lokaal Veenendaal had het voorstel ingediend. Volgens haar vragen ondernemers en bezoekers erom dat winkels, net als in omliggende gemeenten, al om 12.00 uur openen. Ze zouden dan om 17.00 uur sluiten, in tegenstelling tot de huidige tijden van 13.00 tot 18.00 uur.

D66 stemde verdeeld. Fractievoorzitter Roy Dielemans sprak zich tegen het voorstel uit, partijgenoot Hassan Saidi was voor. Dielemans’ voornaamste argument was dat er rond het voorstel „geen fatsoenlijke participatie van inwoners heeft plaatsgehad”. „Die kleine verschuiving is het probleem niet. Wat D66 betreft worden de winkeltijden helemaal vrijgegeven. Mijn bezwaar is dat Lokaal Veenendaal alleen naar ondernemers en het winkelend publiek heeft geluisterd. Maar hoe denkt de rest van Veenendaal erover?”

Indiener Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal begreep niet waar Dielemans zich druk over maakte. „Er waren deze keer geen inspraakreacties, we hebben geen brieven van inwoners gekregen, terwijl dat de andere keren rond dit onderwerp wel anders was. Dat toont aan dat het allemaal niet zo spannend is als nu wordt voorgespiegeld.”

In het initiatiefvoorstel refereerde Lokaal Veenendaal aan de uitgebreide inspraak in 2017 over de koopzondag. Voor SGP-fractievoorzitter Dick Both was dat aanleiding om eraan te herinneren dat raadslid Kees Lochtenberg van Lokaal Veenendaal toen „naar aanleiding van de participatie” 13.00 uur als aanvangstijdstip verdedigde „zodat in elk geval in de ochtend de kerkgang niet belast wordt”. Both: „Nu wilt u die duidelijke uitspraak van nog geen anderhalf jaar geleden zomaar even aan de kant wuiven.”

„Vrije kerkgang blijft met ons voorstel mogelijk zonder dat rammelende winkelkarretjes op de achtergrond te horen zijn”, weerlegde Pottjewijd. „Om 12.00 uur is er geen kerkdienst meer gaande.”

ChristenUnie, SGP en CDA willen nu rust rond de koopzondag en de voor begin 2021 afgesproken evaluatie afwachten. De SP sloot zich daarbij aan. „Lokaal Veenendaal heeft ons niet overtuigd van de urgentie van de voorgestelde wijziging.”