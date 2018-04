Winkels Wijk bij Duurstede elke zondag open

In de gemeente Wijk bij Duurstede mogen winkels vanaf volgende maand elke zondag geopend zijn. De gemeenteraad besloot dat dinsdagavond met alleen drie stemmen van de fractie van de Protestant-Christelijke Groepering tegen.

In de aangenomen motie van de VVD, D66, GroenLinks en het CDA werd het college opgeroepen „op korte termijn met een voorstel te komen dat zondagopenstelling tussen 12.30 en 18.00 uur snel mogelijk maakt”. Zolang de plaatselijke winkeltijdenverordening niet is gewijzigd, zou een tijdelijke oplossing moeten worden getroffen. Die periode zou bijvoorbeeld kunnen worden overbrugd met de resterende koopzondagen van dit jaar.

Wethouder Wil Kosterman (GroenLinks) zegde toe dat het college de motie voortvarend uitvoert, zodat na de gebruikelijke koopzondag op de eerste zondag van de maand komende maand ook vanaf de tweede zondag winkelopenstelling mogelijk is.

CDA-fractievoorzitter Gerard Migchels tekende aan dat zijn partij de motie mede indiende omdat de initiatiefnemers „met het tijdstip van 12.30 uur rekening hebben gehouden met de kerkgangers”.

Volgens VVD-fractievoorzitter Sybren van der Velden is de wekelijkse openstelling op zondag „een lang gekoesterde wens van veel inwoners en ondernemers”. „Met het oog op de minderheid hebben we de zondagsrust nog wel gerespecteerd. Nu kan de lokale economie zich verder ontwikkelen en kunnen we Wijk bij Duurstede nog mooier maken.”

De laatste jaren waren 17 koopzondagen toegestaan, veelal gekoppeld aan evenementen en ‘culturele rondjes’ langs galeries. Wethouder en tijdelijk PCG-fractievoorzitter Hans Marchal reageert teleurgesteld. „Dit is de zwartste dag die ik in 24 jaar gemeentepolitiek heb meegemaakt.”

In de raadsvergadering memoreerde Marchal hoe de winkelopenstelling op zondag steeds verder is verruimd. Waardering sprak hij uit voor de SP en GroenLinks omdat zij zich in het oude college, ondanks druk van buitenaf, hielden aan de coalitie-afspraak dat er in de voorbije raadsperiode geen koopzondagen bij zouden komen. „Toen ik de verkiezingsprogramma’s las, wist ik echter dat verruiming nu niet meer tegen te houden was. Dat het CDA overstag is gegaan, doet pijn. Dit besluit komt vooral de supermarkten tegemoet. Ik geloof niet in omzetstijging voor winkeliers. In Culemborg komen de ondernemers zelf alweer terug op de koopzondagen.”