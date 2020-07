Winkels steunen mondkapjesplicht als invoering nodig is

In Duitsland, België en Frankrijk moeten mensen in winkels een mondkapje dragen. Winkels in Nederland steunen het idee om mondkapjes ook in ons land verplicht te stellen, mocht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daartoe besluiten.

Zo zegt de koepelorganisatie voor winkeliers Detailhandel Nederland bij te willen dragen aan de bestrijding van het coronavirus. „Als blijkt dat het dragen van mondkapjes daarbij effectief is dan zullen we dat besluit steunen”, aldus een woordvoerder. Volgens hem is de veiligheid bij winkeliers erg belangrijk. „Als door het dragen van mondkapjes de veiligheid en het veiligheidsbesef van klanten en winkelmedewerkers nog beter geborgd kunnen worden, dan zijn we daar voorstander van. Op die manier kunnen mensen met een gerust hart blijven komen.”

De brancheorganisatie plaatst daarbij wel de kanttekening dat winkeliers dienstverleners zijn, en geen handhavers. „Het moet echter heel duidelijk zijn dat het dragen van mondkapjes de verantwoordelijkheid van het individu zelf is en niet van de winkelier.”

Ook winkeliersbranchevereniging INretail zegt mee te willen gaan in een mondkapjesplicht, als het RIVM die maatregel toevoegt aan zijn beleid. Op dit moment is de vereniging echter nog geen voorstander van het dragen van mondkapjes in winkels. „We pleiten er nu vooral voor dat ondernemers en consumenten samenwerken om het winkelbezoek meer te verspreiden over de week. Nu zie je nog te vaak dat er op zaterdag een piekmoment is, maar dat het de rest van de week juist rustig is.”

Winkelketen Blokker zegt meteen een mondkapjesplicht door te voeren „als daar bericht over komt van het RIVM”. „We gaan in ieder geval niet vooruitlopen en afwijkende maatregelen nemen”, zegt een woordvoerder. „Het is ook belangrijk om in winkels consistent beleid te hebben, anders weet je als consument ook niet meer waar je aan toe bent.”

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie voor supermarkten, zegt ook de adviezen van het RIVM te volgen en niet op zaken vooruit te willen lopen.

In Nederland wordt het op straat en openbare ruimtes steeds drukker. Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen, vergeleken met 534 een week eerder. Het standpunt van het instituut over mondkapjes in de openbare ruimte blijft vooralsnog echter ongewijzigd.