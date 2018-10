Winkels Montfoort mogen elke zondag open

De winkels in Montfoort mogen voortaan iedere zondag open. Daarbij kunnen winkeliers zelf de openingstijden bepalen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde maandagavond in met dit voorstel.

Daarmee breidt het aantal koopzondagen in de Utrechtse gemeente uit van 17 naar 52 per jaar. Oppositiepartijen CDA, CU en SGP stemden tegen. Pogingen van deze partijen om tot meer beperkte openingstijden te komen, zoals alleen in de middag, vonden geen meerderheid. Raadslid Mat Herben (Lokaal Montfoort) diende een motie van treurnis in; hij stelde dat de verantwoordelijke wethouder onvoldoende onderzoek had verricht. De motie vond geen meerderheid.