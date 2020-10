Winkels Maastricht mogen op tweede kerstdag open

In Maastricht mogen de winkels op tweede kerstdag open. Bij wijze van hoge uitzondering, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De winkels openen hun deuren op 26 december van 12.00 tot 18.00 uur. Het college komt met deze gunning tegemoet aan de wens van de middenstand in de Limburgse hoofdstad.

„Gelet op de zeer uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van corona heeft het college gemeend in het belang van de economie en werkgelegenheid dit verzoek eenmalig te honoreren”, schrijven B&W aan de raad. „Als college helpen we waar we kunnen en trachten we onze stad zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Voor veel ondernemers is of wordt de situatie nijpend, nu opnieuw een gedeeltelijke lockdown is afgekondigd. Openstelling op 26 december kan dan ook een steuntje in de rug vormen voor de vele ondernemers die het moeilijk hebben. Bovendien kan de verruiming van de winkeltijden leiden tot meer spreiding van bezoekers. De supermarkten hebben ons eveneens te kennen gegeven dat een verruiming in dit licht wenselijk is.”

Het college benadrukt dat deze opening geen precedent vormt voor de komende jaren. „Omdat de ontwikkelingen rondom corona weerbarstig en moeilijk voorspelbaar zijn, geldt als vanzelfsprekend dat dit besluit enkel geëffectueerd wordt onder voorbehoud van de dan geldende landelijke en regionale maatregelen.”