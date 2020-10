Winkels in Wageningen mogen op eerste kerstdag open

In Wageningen mogen de winkels voortaan op 25 december geopend zijn. De gemeenteraad besloot dat maandag met 15 tegen 8 stemmen. De ChristenUnie, het CDA, GroenLinks en de SP stemden tegen.

Sinds 2015 gelden in Wageningen op zon- en feestdagen dezelfde openingstijden als op andere dagen. Eerste kerstdag is de enige uitzondering in de winkeltijdenverordening. Dan moeten de winkels nog gesloten zijn, tenzij deze dag op een zondag valt. Op voorstel van de VVD, D66 en de Stadspartij verandert dat nu.

„De gemeente moet geen onnodige belemmeringen opwerpen voor inwoners en ondernemers”, stelden de drie partijen, die de steun van de PvdA kregen. „Verruiming van de openingstijden zorgt voor extra werkgelegenheid en omzet voor de winkels. Wageningen kan zich zo in de regio onderscheiden, omdat in omliggende gemeenten meer belemmeringen gelden.” Een supermarkt drong onlangs al aan op ruimere openingstijden rond Kerst.