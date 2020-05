Winkels in Katwijk niet op zondag open

Burgemeester en Wethouders van Katwijk komen winkeliers in de vissersplaats die een tijdelijke zondagopenstelling willen niet tegemoet. Een groep winkeliers pleitte twee weken geleden voor zo’n openstelling om de drukte in de winkels te verspreiden over een extra dag.

Volgens het college is dat niet nodig, omdat er geen signalen zijn dat het te druk is. De bewuste winkeliers reageren teleurgesteld. Woordvoerder Slijepjevic zegt op de website Katwijk Actueel opnieuw een gesprek met de gemeente te willen.