Winkels in centrum Rotterdam ook zaterdag weer eerder dicht

In het centrum van Rotterdam moeten de winkels zaterdag om 17.00 uur de deuren sluiten en mag er geen klant meer naar binnen. Vanaf 18.00 uur moeten de winkels helemaal dicht. Dat geldt niet voor supermarkten. De gemeente heeft daartoe besloten na de enorme drukte in de stad op vrijdagavond. Door die massale toestroom van winkelend publiek was de 1,5 meter afstand niet goed aan te houden.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot vrijdagavond de winkels voortijdig te sluiten, in overleg met de winkeliers. Het was Black Friday, een dag dat er in veel winkels hoge kortingen golden. Onder meer Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven riepen ook al op om niet meer naar het centrum te komen vanwege de drukte.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam gaat het niet om „lege” winkelstraten, maar om „verantwoorde” winkelstraten. „Daarbij willen we zowel het winkelend publiek beschermen als de winkeliers en hun medewerkers.”

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept het publiek op om zoveel mogelijk thuis te blijven en desnoods online te shoppen.