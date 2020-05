Winkels Elburg open ondanks oproep burgemeester

Ondernemers in Elburg houden op eerste pinksterdag illegaal koopzondag. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal doet een moreel appel op hen.

Hij ziet en beseft de moeilijke situatie waarin ondernemers zitten door de coronacrisis. Dat heeft Rozendaal de ondernemersvereniging ook laten weten. „Maar voor hun nadrukkelijke wens om open te gaan, is in gemeenteraad onvoldoende draagvlak, ook niet na een nieuw besluit. Ik verwacht dat winkeliers dat besluit respecteren en zich aan de regels houden. Daar reken ik op. Het is hun eigen verantwoordelijkheid.”

Wat gebeurt er als ondernemers dat niet doen?

„Dat zou ik zeer betreuren en ongepast vinden. Van verantwoorde burgers verwacht je dat ze democratisch gekozen besluiten opvolgen.”

Krijgen overtreders een boete?

„Ik heb nadrukkelijk opgeroepen: Ga niet open. Ik hoop dat winkeliers zich daaraan houden.”

Waarom geeft u geen duidelijkheid: bij openstelling volgt een boete?

„Als ze bewust en herhaald hun deuren openen, kan ik niet anders dan handhaven. Maar ik heb geen behoefte aan boetes of discussies over rechtszaken. Daarom heb ik gekozen voor een moreel appel.

Ik hoop dat ondernemers zo wijs en verstandig zijn dat ze zich schikken naar het besluit. De winkeliersvereniging heeft daar een grote verantwoordelijkheid in. De bal ligt bij de ondernemers zelf. Een overtreding is ongewenst en voor hun eigen risico.”

In een filmpje op sociale media roept u op respectvol met elkaar om te gaan. Waarom was dat nodig?

„Ik maakte mij zorgen over de toon in de discussie, vooral op sociale media. Er kwam een storm op gang toen mensen zeiden dat de gemeente al boetes had klaarliggen. Complete onzin, maar ik schrok ervan wat dat oproept. Zeker als een discussie persoonlijk wordt en mensen gekwetst worden in hun persoonlijke levensovertuiging. Je mag best van mening verschillen, maar doe het op een waardige manier.”



om de post te tonen en ververs dan de pagina. De Facebook-post kan niet getoond worden, omdat Facebook cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de post te tonen en ververs dan de pagina.

Daad bij het woord

De meeste winkeliers zullen geen gehoor geven aan Rozendaals oproep, laat Joop Zwart van de ondernemersvereniging in een reactie weten. „We overtreden inderdaad de wet. Dat staat ook in een brief die we van de gemeente kregen. Maar we hebben een statement gemaakt en willen nu de daad bij het woord voegen. Het is een eenmalige actie.”

Bent u niet bang voor een boete?

„Waarschijnlijk gaat de gemeente handhaven. Een enkele ondernemer ziet daarom af van openstelling, omdat de kosten –boetes zijn 1000 euro– voor hen hoger zijn dan de opbrengsten. Ik hoop dat de gemeente met haar hand over het hart strijkt.”

Een boete hoort bij de risico’s van het ondernemerschap, vindt Zwart. „We hebben het al jaren over openstelling op zondag, maar het is nog nooit gebeurd. We gaan nu kijken of de koopzondag ons brengt wat we verwachten.”

Voor veel christenen is het pijnlijk dat u kiest voor de koopzondag.

„Dat begrijp ik. Zelf ga ik ook naar de kerk. We hebben veel reacties gehad van mensen die vinden dat we moeten doorzetten. SGP en ChristenUnie kunnen wel zeggen dat we op een ander moment moeten openen, maar dan lopen er niet zoveel mensen in Elburg als op zondagmiddag.”

De burgemeester wijst op een democratisch genomen besluit.

„Daarom doen we het eenmalig. We hopen dat er na volgende verkiezingen een andere meerderheid komt. Dat is democratisch.”